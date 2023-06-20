Доктор Евгений Комаровский рассказал о головокружении. Специалист поделился новым видео в своем Инстаграм, где делится советами по здоровью.

"Друзья мои, головокружение - достаточно неприятный симптом и он может возникать при некоторых весьма и весьма опасных болезнях. Я понимаю, что при каждом головокружении вы к врачу не побежите, но тем не менее я хочу перечислить ситуации, когда головокружение - повод немедленно обращаться к врачу. Речь идет даже не о том, что мы завтра пойдем, а вызываем скорую помощь. И так, головокружение - повод немедленно обращаться за медицинской помощью, если оно сочетается со слабостью в одной руке или ноге, онимением в руке или ноге, когда имеет место частичная или полная потеря зрения, когда трудно говорить, когда трудно глотать...", - рассказал доктор Комаровский.

Также специалист добавил, что это касается и головокружения с расстройством сознания или при потере еще и способности стоять или ходить. Также это касается сопровождением сильной головной боли при головокружении, заявиляет Доктор Комаровский. Последний из сопутствующих симптомов, по мнению специалиста, когда нужно звонить в скорую, это сильная рвота.

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