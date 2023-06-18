Доктор Евгений Комаровский рассказал, что нужно делать с гайморитом. Эксперт поделился новым видео в своем Инстаграм, где активно дает советы по здоровью.

"Про гайморит", - написал доктор Комаровский.

"Что вы должны понять, когда слышите слово гайморит? Что надо знать в первую очередь. За словом гайморит стоит просто определение, констатация того факта, что имеет место воспаление в гайморовой пазухе. Причина воспаления непонятна, а методы лечения совсем разные. То есть, и аллерген, и вирус, и бактерии, все могут вызвать гайморит. Ну если у вас аллергический гайморит - надо устранять аллерген. Если вирусный гайморит - лечить обычную ОРВИ и насморк пройдет, и гайморит пройдет. Острый бактериальный гайморит, естественно, лечится антибиотиками - это более серьезно", - рассказал доктор Комаровский.

Украинцы поставили тысячи лайков и написали комментарии доктору Комаровскому:

"Куда то не туда попал, это можно про все города и лор отделения вместе взятые! Гайморит стал проблемой так как лечат поголовно неверно, только стали появляться специалисты, видно как детские так и взрослые имеют уже современный опыт и доказать.медицинский подход",

"А я не понимала, что гайморит, болели зубы... Думала продуло... Когда снимок сделали, уже субтотальное заполнение было пазух, и рекомендовали прокол, потому что у меня вообще ничего не выходило из носа, только голова болела и зубы..",

"Я в шоке, раза 4 гайморит с приколами. Антибиотик не помогает вообще, где мне искать врачей у нас, которые не делают проколы".

Последние новости Украины:

Напомним, доктор Комаровский рассказал, как бороться с клещами

А еще Politeka сообщала, что доктор Комаровский оценил угрозу трупного и химического яда на затопленной Херсонщине

Также Politeka писала, что доктор Комаровский рассказал, что делать при отравлении грибами



