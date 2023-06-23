Перед началом широкомасштабного вторжения россии, украинский певец Олег Винник отправился на лечение в Германию, поэтому не был доступен для общения и молчал о полномасштабной войне в Украине. Именно поэтому Винник, с его же слов, молчал о происходящем в стране, якобы не желая говорить очевидное.

Винник объяснил, что находился в Берлине задолго до начала российского вторжения и не знал, какие слова использовать, чтобы поддержать украинцев. Он сомневался, что его слова будут иметь вес, учитывая, что он находится за пределами страны, где происходит конфликт.

Певец отметил, что также у него не было доступа к его социальным сетям, и до сих пор он не может восстановить свой аккаунт. Он уже обратился в украинские правоохранительные органы по этому вопросу.

"Выходи к людям - не выходи. Что я буду доказывать? Держитесь! Держитесь, мы победим? Или как? Где ты есть? Ну, я в Берлине. И тебя кто-то будет понимать и слушать?" - удивил оправданиями Винник.

Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" раскрыл некоторые подробности неожиданного возвращения Олега Винника.

"Буквально недавно я вам рассказывал, что со страниц артиста исчезли все материалы — это и фото, и видео на страницах в Facebook и Instagram. И вот стало известно, что Олег написал заявление в полицию. Об этом он сказал журналистке Виктории Курочке. Артист говорит, что у него нет доступа к страницам, а все материалы удалил его менеджмент. То есть делаем вывод, что Олег перестал работать со своим менеджментом, правильно? Или что это?", — заявил Слава Демин.

Последние новости Украины:

Звезда "Дизель Шоу" бурно отреагировала на очередной бред Путина.

Никитюк в необычном образе наглядно показала, за что любит свою работу.

Также сообщалось, что лидер "Тартак" Положинский рассказал, как его "отшили" в военкомате.