Экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес раскрыл, почему перевел одну из своих самых популярных песен.

Экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес поделился деталями о своей обновленной версии знаменитой в прошлом песни.

Ранее в рамках этого тура Монатик пригласил своего коллегу и друга, Владимира Дантеса, на сцену. Дантес выступил с премьерой своей песни "Чуєш".

Однако самый неожиданный момент произошел позже, когда Монатик и Дантес вместе исполнили песню "Девочка Оля" группы "ДиО Фильмы", хит 2000-х годов. В этом исполнении песня впервые прозвучала на украинском языке.

В сети также появились детали неожиданной работы. Перевести русскоязычные песни на украинский Дантесу посоветовал именно Monatik. Тот самый, который еще год назад говорил, что переводить ничего не хочет. На шоу Жени Яновича "20:23" Дантес рассказал, что уже перевел четыре хита.

«Меня убедил Дима Монатик. Он говорит: «Блин, ты так кайфонешь. Ты вроде бы написал новую песню, но которую уже все знают», - поделился артист.

Стоит отметить, экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес - известный украинский певец. Звезда развелся с супругой после 10 лет отношений, после чего Дорофеева ушла к другу семьи - ресторатору Мише Кацурину. Но Дантес не остался один, ведь начал отношения с бывшей женой лучшего друга - Дашей Кацуриной.

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