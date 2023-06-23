Украинская певица и бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая сразу сбежала из страны во время вторжения и отказалась возвращаться домой, также стыдила публично украинцев из-за их высказываний в ее строну. Каминская также заявила, что у всех, кто просит ее общаться на родном языке, якобы "не все в порядке".

А после всей критики и высмеивания украинцев, Каминская все равно запела на родном языке.

«Этот день настал: #SLAVABOGU — теперь на украинском! 🇺🇦 Слушайте на всех цифровых площадках! Это мой манифест и мой комментарий для всех СМИ на «языковую тему».

Слушайте украинскую музыку, поддерживайте любимых артистов, а главное, не позволяйте никому нас разделять. Ни по языковому вопросу, ни по какому-либо другому поводу. Держимся вместе, только так победим!» - заявила Каминская после всех скандалов.

В сети сразу рассудили:

«Украинцы должны разговаривать на украинском. Это и самоидентификация. Когда человек говорит на русском за границей его сразу идентифицируют как "русский", лично я бы не хотел, чтобы обо мне думали, что я "русский" - это обидно;

Русский язык мне отвратителен, я хочу забыть все, что нас с россией связывало до 24.02.22. Желание одно: пусть они будут прокляты навеки и утонут в крови своих детей. Ненавижу; Зачем? Переобуться чтобы бить себя в грудь и говорить я патриот?; Это низко, сначало позориться, а потом оправдываться».

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