Микрофон и сцену Виталий Козловский сменил на автомат, военную форму и полигон, пишет Politeka.net.

Козловский, напомним, получил повестку в Одессе и поступил в бригаду Национальной гвардии "Рубеж". Это одна из бригад "Гвардии наступления". Сейчас певец проходит подготовку на одном из полигонов.

«Моим оружием с самого начала полномасштабного вторжения был микрофон. Теперь будет автомат. Делаю последние шаги как гражданский. Далее – полигон», - сообщил Козловский на своей странице в Инстаграм.

Такой поворот в жизни Козловского ошеломил как его коллег и звездных друзей, так и обычных украинцев. На странице Виталию Козловскому желают скорейшего возвращения домой с победой, признаются, что гордятся его поступком.

"Друг! Ты мега крут! Безгранично горжусь знакомством!", - отреагировал на новости актер и звезда «Квартал 95» Юрий Ткач.

«Виталик! Спасибо за защиту, герой», - написала певица и подруга Козловского Ольга Цибульская.

«Горжусь вами и всеми защитниками Украины! Пусть всех бережет Бог»,

«Виталий, это настоящий поступок! Настоящего мужчины! Горжусь Вами. Победа за Украиной!»,

«Гордимся, ангелахранителя каждый миг! Слава нашим воинам, смерть врагам»,

«Слезы рекой… Господи, в какое страшное время мы живем… Почему талантливый человек, рожденный для того, чтобы быть звездой, которой суждено быть на сцене, дарить людям свой талант – почему этот человек идет на войну?!!! Артист, музыкант, Божья дудка… Боже, я не могу удержаться!… Витась! Пусть тебя Господь хранит повсюду для всех нас. Мы так тобой гордимся…»,

«Что за фигня? Одним повестка и на фронт, а другие за границу ездят с концертами (Дзидзьо, Калуш, Барских и т.д). Как-то несправедливо. Пусть тогда всем повестки вручают!»,

«Сильный поступок благодарю вас божьей охраны вам! Благодарю вас, с любовью к вам»,

«Виталий, я не понимаю, почему так. Когда вы можете больше дать Украине. И нравственную и материальную поддержку. Я не знаю, для чего нужно. Береги вас Боже» , - пишут украинцы на странице Козловского.

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