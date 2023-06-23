Перед початком широкомасштабного вторгнення росії український співак Олег Винник вирушив на лікування до Німеччини, тому не був доступним для спілкування та мовчав про повномасштабну війну в Україні. Саме тому Винник, за його словами, мовчав про те, що відбувається в країні, нібито не бажаючи говорити очевидне.

Вінник пояснив, що перебував у Берліні задовго до початку російського вторгнення і не знав, які слова використовувати, щоби підтримати українців. Він сумнівався, що його слова матимуть вагу з огляду на те, що він знаходиться за межами країни, де відбувається конфлікт.

Співак зазначив, що також він не мав доступу до його соціальних мереж, і досі він не може відновити свій аккаунт. Він уже звернувся до українських правоохоронних органів з цього питання.

"Виходь до людей - не виходь. Що я буду доводити? Тримайтеся! Тримайтеся, ми переможемо? Або як? Де ти є? Ну, я в Берліні. І тебе хтось розумітиме і слухатиме?" – здивував виправданнями Винник.

Слава Дьомін у новому випуску програми " Слава ПРО " розкрив деякі подробиці несподіваного повернення Олега Винника.

"Буквально нещодавно я вам розповідав, що зі сторінок артиста зникли всі матеріали — це і фото, і відео на сторінках у Facebook та Instagram. І ось стало відомо, що Олег написав заяву до поліції. Про це він сказав журналістці Вікторії Курочці. Артист каже , що він не має доступу до сторінок, а всі матеріали видалив його менеджмент. Тобто робимо висновок, що Олег перестав працювати зі своїм менеджментом, правильно? Чи що це?", - заявив Слава Дьомін.

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