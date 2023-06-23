Украинская телеведущая Лилия Ребрик решила поболтать с фанатами. Звезда предложила задавать вопросы в своем Инстаграм, где делится всем интересным.
"Спрашивайте, давно не общались", - написала Лилия Ребрик.
"Сталкивались ли вы с хейтом и как вообще его воспринимаете?", - спросил фанат.
"Конечно. И считаю лишним тратить свое время кому-тому что-то объяснять... Безжалостно отправляю в бан и вычеркиваю токсических людей из своей жизни. "Если вы хотите красивый цветущий сад - сорняки нужно вырывать с корнями", - написала в ответ Лилия Ребрик.
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"День ярче от вашей улыбки. Спасибо, что добавляете силы", - написал фанат.
"Мы за этот год, даже больше, научились снова улыбаться. Шагами-шагами... Но научились находить причину", - ответила Лилия Ребрик.
"На сколько дней девочки поехали в лагерь? Вы самые лучшие", - написал еще один фанат.
"Они поехали на 10 дней. Но 25 числа, после спектакля - мы едем к ним. Потом обещанный Львов. Девочки очень хотели там побывать", - рассказала Лилия Ребрик.
"Диана училась онлайн? Знаю, в Киеве дети ходили в школы? Какие планы на будущий учебный год", - спросил ще один украинец.
"Все будет зависеть от ситуации в стране. Пытаюсь об этом сейчас не думать. Типа впереди еще целое лето, подумаю об учебе завтра", - написала Лилия Ребрик.
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