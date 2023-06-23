Популярная украинская певица Ирина Билык, которая по слухам вернулась к одному из бывших мужей Диме Коляденко, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Ирина Билык показала милое фото с младшим сыном Табризом, который появился в браке певицы с российским продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым, и обратилась к украинцам за "мамским" советом.

Как видно, на новой фотографии Ирина Билык при полном параде запечатлена с подросшим сыном Табризом. Судя по фото, мальчик недоволен и смотрит исподлобья в камеру. А судя из подписи к публикации, дело в походе к парикмахеру.

Ирины Билык спросила у украинцев: "Интересно ваше мнение! Нужно ли делать прическу ребенку такую, какую она хочет?". Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Мой сын выкрасился в розовый цвет в 10 лет. Я не запрещал. Зато сейчас уже ходит с нормальной прической".

"Да, нужно прислушиваться к ребенку. Свобода воли, право выбора".

"Конечно, нужно дать свободу выбора!".

"Да, конечно, пусть ребенок самовыражается и проявляет свою индивидуальность".

"Да. Ребенок увидит результат от своего собственного выбора. У него будет формироваться взгляд на свой имидж и ответственность за то, как она выглядит".

"Да поэкспериментируйте. Не понравится, другую сделаете, ничего в этом страшного нет".

"Да, это его выбор. Тем более, когда ребенок взрослый".

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