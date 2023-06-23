Мікрофон і сцену Віталій Козловський змінив на автомат, військову форму і полігон, пише Politeka.net.

Козловський, нагадаємо, отримав повістку в Одесі і вступив до бригади Національної гвардії "Рубіж". Це одна з бригад "Гвардії наступу". Зараз співак проходить підготовку на одному з полігонів.

«Моєю «зброєю» з самого початку повномасштабного вторгнення був мікрофон. Тепер буде автомат. Роблю останні кроки як цивільний. Далі – полігон», - повідомив Козловський на своїй сторінці в Інстаграм.

Такий поворот у житті Козловського приголомшило, як його колег і зіркових друзів, так і звичайних українців. На сторінці Віталію Козловському бажають найскорішого повернення додому з перемогою, зізнаються, що пишаються його вчинком.

«Друже! Ти мега крутий! Безмежно пишаюсь знайомством!», - відреагував на новини актор і зірка «Квартал 95» Юрій Ткач.

«Віталік! Дякую за захист, герою», - написала співачка і подруга Козловського Ольга Цибульська.

«Пишаюся вами і всіма захисниками України! Хай всіх береже Бог», «Віталій, це справжній вчинок! Справжнього чоловіка! Пишаюсь Вами. Перемога за Україною!»,

«Пишаємось, янгола охоронця кожної миті!. Слава нашим воїнам, смерть ворогам»,

«Сльози рікою… Господи, в який страшний час ми живемо… Чому талановитий чоловік, народжений для того, щоб бути зіркою, якому судилося бути на сцені, дарувати людям свій талант—- чому цей чоловік іде на війну?!!! Артист, музикант, Божа дудка… Боже, я не можу стриматись!… Вітасю! Хай тебе Господь оберігає повсюду для всіх нас. Ми так тобою пишаємось…»,

«Що за фігня? Одним повістка і на фронт, а інші за кордон їздять з концертами ( Дзідзьо, Калуш, Барських і т.д). Якось не справедливо. Нехай тоді всім повістки вручають!»,

«Сильний вчинок дякую вам божої охорони вам! Дякую вам, з любовью до вас»,

«Віталій , я не розумію, чому так. Коли ви можете більше дати Україні. І моральну і матеріальну підтримку. Я не знаю для чого потрібно. Бережи вас Боже», - пишуть українці на сторінці Козловського.

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