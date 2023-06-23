Українська співачка та колишня учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка одразу втекла з країни під час вторгнення та відмовилася повертатися додому, також соромила публічно українців через їхні висловлювання у її строю. Камінська також заявила, що у всіх, хто просить її спілкуватися рідною мовою, нібито "не все гаразд".

А після всієї критики та висміювання українців, Камінська все одно заспівала рідною мовою.

«Цей день настав: #SLAVABOGU — тепер українською! 🇺🇦 Слухайте на всіх цифрових майданчиках! Це мій маніфест та мій коментар для всіх ЗМІ на «мовну тему».

Слухайте українську музику, підтримуйте улюблених артистів, а головне, не дозволяйте нікому розділяти нас. Ні з мовного питання, ні з якогось іншого приводу. Тримаємось разом, тільки так переможемо!» - Заявила Камінська після всіх скандалів.

У мережі одразу розсудили:

«Українці мають розмовляти українською. Це і самоідентифікація. Коли людина говорить російською за кордоном її відразу ідентифікують як "російську", особисто я б не хотів, щоб про мене думали, що я "російська" - це прикро;

Російська мова мені огидна, я хочу забути все, що нас з Росією пов'язувало до 24.02.22. Бажання одне: нехай вони будуть прокляті навіки та потонуть у крові своїх дітей. Ненавиджу; Навіщо? Перевзутися, щоб бити себе в груди і говорити я патріот?; Це низько, спочатку ганьбити, а потім виправдовуватися».

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