Екс-чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес розкрив, чому переклав одну зі своїх найпопулярніших пісень.

Екс-чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес поділився деталями про свою оновлену версію знаменитої в минулому пісні.

Раніше в рамках цього туру Монатик запросив свого колегу та друга Володимира Дантеса на сцену. Дантес виступив із прем'єрою своєї пісні "Чуєш".

Проте найнесподіваніший момент стався пізніше, коли Монатик та Дантес разом виконали пісню "Дівчинка Оля" гурту "ДіО Фільми", хіт 2000-х років. У цьому виконанні пісня вперше пролунала українською мовою.

У мережі також з'явились деталі несподіваної роботи. Перекласти російськомовні пісні українською Дантесу порадив саме Monatik. Той самий, котрий ще рік тому казав, що перекладати нічого не хоче. На шоу Жені Яновича "20:23" Дантес розповів, що вже переклав чотири хіти.

«Мене переконав Діма Монатік. Він каже: «Млинець, ти так кайфонеш. Ти начебто написав нову пісню, але яку вже всі знають», - поділився артист.

Варто зазначити, що екс-чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес - відомий український співак. Зірка розлучився з дружиною після 10 років відносин, після чого Дорофєєва пішла до друга сім'ї - ресторатора Михайла Кацуріна. Але Дантес не залишився один, адже почав стосунки з колишньою дружиною найкращого друга – Дашею Кацуріною.

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