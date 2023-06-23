Лилия Подкопаева решила рассказать об украинских спортсменах, которые отдали жизнь за Украину. Звезда поделилась своими мыслями в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

"Олимпийский день – это праздник спорта, соревнований и непоколебимой воли побеждать. Украинский спорт в условиях войны стал символом силы и выдержки. Наши спортсмены не только соревнуются на международных аренах, но и ведут настоящую борьбу за свободу и независимость.

Несмотря на трудности, украинские спортсмены не теряют надежду и продолжают готовиться к Олимпийским играм. Их настойчивость и преданность вызывают глубокий восторг и вдохновляют многих. Сегодня хочу вспомнить украинских спортсменов, которые потеряли свои жизни отдавая их за независимость и свободу нашей страны. Они были не только талантливыми спортсменами, но и настоящими героями", - написала Лилия Подкопаева.

Также звезда добавила, что такие спортсмены никогда не смогут стоять на олимпийском пьедестале или держать медали в руках. Но их жертва достойна бесконечного уважения. Они всегда будут оставаться в сердцах украинцев и будут символизировать мужество и отвагу, уверена Лилия Подкопаева.

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