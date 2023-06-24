Популярная украинская певица Алина Гросу, которая с начала войны оставалась в Украине, а несколько месяцев назад отправилась в Лос-Анжелес на учебу, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Алина Гросу выложила милые фото и рассказала о своей помощи Украине.

Как видно, на новых фотографиях Алина Гросу запечатлена в красивой локации с фонтаном. Перед камерой она пояивлась в стильном образе – на ней синие шорты и яркая коралловая блузка свободного кроя. Волосы Алина Гросу распустила, их растрепал ветер, а на ее лице легкий макияж и модные очки.

В подписи к публикации Алина Гросу рассказала, что всегда пытается быть откровенной со своими поклонниками, однако о благотворительности предпочитает молчать. Но теперь решила рассказать, что помогает средствами, которые раньше тратила на съемки клипов, новые наряды и салоны красоты.

"Я очень не люблю делиться своими благотворительными делами здесь, в соц. сетях, потому что со стороны, когда публичные люди это делают, чаще всего выглядит как пиар. Но когда не рассказывают ничего кажется, что они безразличны ко всему человеческому. поэтому расскажу… Сейчас все заработанные денежные средства я направляю на помощь. Ведь считаю, что не время тратить средства на клипы, платья, салоны красоты и праздники. Сегодня есть более важные дела", - рассказала Алина Гросу.

Также девушка призналась, что в приоритете дети, которым она пытается как можно больше помочь. Кроме того, Алина Гросу рассказала, что внесла свой вклад для восстановления жилья нескольких семей из Херсонщины.

"P.s. Никакие деньги я и моя семья/команда не собираем, мне важно передавать что-то от себя лично в руки именно тем, кто в этом нуждается", - добавила Алина Гросу.

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