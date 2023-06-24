Юморист Юрий Великий высмеял Конашенкова после удара по мостам в Чонгаре.

Юморист Юрий Великий записал новое видео, где высмеял российскую пропаганду после удара по мосту в Чонгаре. Видео звезда опубликовал в ютуб, где делится с фанатами творчеством.

"Конашенков не дремлет. В своём очередном брифинге он обязательно расскажет о потерях (которых нет), успехах (которых нет) и, конечно, о Чонгарском мосте, который, поговаривают, в последнее время слегка устал", - рассказал под видео Юрий Великий.

Фанаты поставили тысячи лайков под видео и написали комментарии Юрию Великому:

"Юрий, спасибо Вам преогромное! Не перестаю восхищаться Вашим талантом! Вы метко разите врага! Смеюсь и становлюсь сильнее!",

"Российским войскам удалось героически посмотреть как ВСУ возвращает под свой контроль восемь населенных пунктов, в результате посмотрения потерь нет",

"Министерство оленеводов??? Юрий, вы бесподобны!! Каждый раз новое прозвище Министерства обороны РФ))) Лайк не глядя!!!!",

"Если целая страна допустила чтобы ею правил тиран, то вину нельзя возлагать на одного лишь тирана. Цитата из речи Уинстона Черчилля 28 июля 1944 года",

"За сына - китайскую Ладу, за мужа - шубу, украденную в Херсоне! За отца- электронные часы. Всё, что нужно знать о "русском мире"!".

Последние новости Украины:

Напомним, Великий из "Квартал 95" спародировал встречу Путина с военкорами, видео

А еще Politeka сообщала, что Юрий Великий в образе Жириновского высмеял питерский экономический форум

Также Politeka писала, что Великий з "Квартал 95" поднял на смех конфликт Пригожина и Шойгу