Популярная украинская певица Оля Полякова известная своим скверным характером. Не раз в интервью артистка рассказывала, что может кричать на свой персонал и эмоционально высказывать недовольство. Однако, заверяла, что очень любит свою команду и ко всем относится с уважением и любовью.

Похоже, свой характер Оля Полякова проявляется и в райдере – это список требований артиста, который получают организаторы мероприятий. Так, еще до войны, как говорится в сюжете телеканала СТБ, Оля Полякова требовала, чтобы по городу к гостинице ее везла тройка белых лошадей, а в гримерке непременно должен быть салат из дубовых листьев для любимой козы артистки.

Однако, все это пишется в райдер специально – чтобы проверить, внимательно ли читают райдер звезды организаторы. На самом деле в своем райдере Оля Полякова требовала всего лишь французскую минеральную воду, бутылку элитного розового шампанского, и обязательно зеркала в полный рост.

Однако, с начала полномасштабной войны требования звезд изменились, а точнее вообще перестали существовать, если они отправляются выступать перед военными или на благотворительных мероприятиях. Более того, артисты и сами ищут и собирают помощь, которую везут защитникам на фронт.

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