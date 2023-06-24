Звезда "Дизель шоу" Егор Крутоголов на своей странице в Instagram разместил короткую видеопародию на главаря ЧВК "вагнер" евгения пригожина, но не все украинцы ее оценили.

"Шойгу! Герасимов! Предупреждаю, если вы не прекратите сопротивление, мы, ЧВК "Вагинер", накроем собой Москву", — кричить Єгор Крутоголов із "Дизель шоу" на камеру, кривляючись та імітуючи міміку пригожина.

Лайками пародию Крутоголова оценили и другие знаменитости, среди которых Лилия Ребрик, Анатолий Анатолич и Виктория Булитко. Поклонники "Дизель шоу" в комментариях также поддержали юмориста, написав, что получилось очень похоже на оригинал. Но не обошлось и без критики.

"Если честно, неуместное высмеивание ситуации, в целом во времена, когда гибнет столько наших воинов, гражданских людей, детей, когда просто рушится жизнь миллионов украинцев, продолжать любые комические программы, даже такого формата. Дай Бог, чтобы они нанесли себе такие потери, чтобы этот ад закончился… А искусство такого уровня больше подходит для психдиспансера… Ничего личного, но Война это не смешно", — написали звезде «Дизель шоу» Егору Крутоголову в комментариях.

Кто-то в комментариях попытался оправдать Крутоголова и других юмористов: "А что, умирать теперь? Комические шоу и юмор лишь подбадривает наших и воинов, и украинцев, и даже тех, кто под завалами. Люди всегда находят время для шуток. И это нормально. Я понимаю, многим не до смеха, но не надо желать горя тем, кто не виноват в том, что его это не коснулось".

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Дизель шоу" рассказал о состоянии сына, который серьезно пострадал в ДТП.

Как Politeka сообщала, Крутоголов из "Дизель шоу" рассказал, что происходит на передовой, где служит его брат.

Также Politeka писала, что Крутоголов из "Дизель шоу" нашел причину, почему никогда не пойдет служить.