Наталья Могилевская показала, как отреагировала на вооруженный мятеж в России

Наталья Могилевская решила отреагировала на вооруженный мятеж в России. Звезда опубликовала красноречивое фото в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Мое лицо, когда читаю новости из болот. Всю ночь не спала от радостного возбуждения", - написала Наталья Могилевская.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментариях Натальи Могилевской:

"Не спала всю ночь! Но они суки все, верить им нет смысла!",

"Думаю ничем хорошим для нас, постановка какая-то, дай Бог ошибаюсь",

"Все обязательно окончится нашей победой и их распадом",

"Такое лицо, как у Вас, уважаемая Наталья, этой ночью было почти у всех украинцев! Хотелось бы, чтобы они вышли с территории Украины и вели свою гражданскую войну у себя дома!",

"Для Харькова была тяжелая ночь, совсем не спали (((",

"Думаю Вагнер всю Украину государств в напряжении со своим походом)) Пусть они теперь на своей шкуре все это прочувствуют!!".

Стоит отметить, сейчас ЧВК "Вагнера" начали госпереворот в России. Колонны техники и десятки тысяч солдат идут в сторону Москвы. Уже к 25 июня они должны оказаться в столице.

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