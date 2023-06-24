Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова рассказала о проблемах со здоровьем мужа. Звезда поделилась кадрами в своем Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

"Едем с мужем в больницу. Его возраст дает о себе знать. Но я все равно его люблю", - написала жена Виктора Павлика.

"Муж пожаловался, что в бане после того, как прыгает в холодную воду и выходит (после контраста) земля идет из-под ног и глазах темнее", - продолжила молодая жена Виктора Павлика.

Стоит отметить, молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова - известная украинская блогерка. Девушка несколько лет назад вышла замуж за музыканта Виктора Павлика, от которого родила сына Михаила, которому на днях исполнилось три года. Не забывает Катя Репяхова и об Инстаграм, где активно ведет блог. А недавно звезда опубликовала фотосет в честь дня рождения Михаила.

"Оставлю еще серию фото нашего особого дня. Так хочется запомнить каждый пустячок, ведь мы Мари вложили столько души. И пусть Михасик еще не запомнит именно этот день рождения, но я верю, что у него в подсознании формируется чувство того, что его любят. Что его любят так много людей. А также я счастлива, что смогла сделать праздник, хорошее настроение всем нашим родным и близким. Я безгранично благодарна сестре за то, что она смогла прилететь, ведь без Габи и Йоси этот праздник не был бы столь классным", - написала жена Виктора Павлика.

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