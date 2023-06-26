В этот раз на своей странице в Instagram Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" рассмотрела 5 самых распространенных ошибок, которые не дают добиться результата в процессе потери лишнего веса.

Первая возможная причина – вы очень жестко ограничиваете свое питание.

"Из-за страха переборщить с калориями предпочитаете недоедание? Этот путь имеет все шансы навредить здоровью. Выбрав такого рода ограничения, существуют большие шансы срывов. И тогда возникает желание есть еще больше. Организм в стрессе накапливает лишние калории в виде жира. Балансируйте питание, ешьте регулярно и полноценно", - пишет звезда "Зважені та щасливі" Боржемская.

Во-вторых, нельзя сидеть на всевозможных диетах. Тренер подчеркнула, что даже если вы видите положительный результат в похудении, соблюдая суровую диету, после ее окончания есть большая вероятность возвращения потерянного веса, ведь, скорее всего, питание вновь станет таким же, как было раньше.

"Едите до 18:00, а после - совсем ничего не употребляете. При этом ложитесь спать очень поздно. Как я уже акцентировала, дело в том, какое ваше питание, а не в какие часы. Если наслаждаться ежедневно бургерами и чипсами в первой половине дня, а потом ничего не есть, результата не будет. Все приемы пищи должны быть полезными и сбалансированными, а последний можно запланировать за 2-3 часа до сна", — объясняет Марина Боржемская из "Зважені та щасливі".

Также серьезным препятствием при похудении является недосыпание и постоянный стресс.

"И хотя в сегодняшних реалиях избегать стресса и полноценно спать - сверхсложная задача, вы должны находить время для отдыха, когда нет воздушных тревог. Чтобы быстрее заснуть, чаще проветривайте комнату, ограничьте пользование гаджетами хотя бы за полчаса до отдыха, старайтесь быть физически активными в течение дня", - советует тренер "Зважені та щасливі" Боржемская.

Еще одна возможная проблема – отсутствие спорта. По словам Марины Боржемской из "Зважені та щасливі", хотя результат похудения в основном зависит от питания, регулярные физические нагрузки должны присутствовать в вашей жизни.

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