Певица Анна Тринчер показала, какая проблема у нее появилась. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но личными кадрами.

"У меня снова ж... с зубами...", - написала Анна Тринчер.

"Честно, я скоро пропишусь в стоматологии, я туда езжу чаще, чем хожу в туалет", - продолжила Анна Тринчер.

"Уже немного нет сил. Два месяца прошло из операции на удаление:( И у меня уже 2 раза гноение, хотя я каждый день промываю раны, хожу к стоматологу, постоянно проверяюсь... Но последствия после удаления просто ппц((", - написала Анна Тринчер на еще одном сторис.

Стоит отметить, Анна Тринчер - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает артистка и об Инстаграм, где недавно рассказала о том, как вспоминает себя маленькой.

"Каждый раз, когда я выхожу на сцену- я мысленно вспоминаю себя крошечную. Мама всегда меня водила с собой на концерты всех приезжавших в Киев артистов, и самый важный момент тех вечеров для меня был - выйти на сцену и подарить цветы. Сегодня на сцене стою я и дарят цветы мне. каждый раз, когда я проезжаю борды со мной я тоже вспомню себя маленькую", - написала звезда.

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