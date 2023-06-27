Звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко обратилась к миру из-под Бахмута. Видео звезда опубликовала в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Слава Украине! На этом видео запечатлены разрушительные последствия под Бахмутом Донецкой области. Он наглядно демонстрирует душераздирающие последствия управляемой бомбы России. Украине срочно нужны истребители #F16 для защиты наших жизней и защиты нашего суверенитета! Каждый божий день, каждую ночь и каждое мгновение отважные украинцы продолжают бороться за свою свободу", - заявила звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко:

"Руслана, вы невероятно даренный Богом дар для нашей Украины",

"Серьезно? Загар вероятно от снарядов?",

"Спасибо безгранично, Руслана! Очень Вас просим беречь себя на участках вооруженной опасности, и даже в сильную жару одевать удобные брюки, которые оградят вас от незначительных, но ненужных травм, если вдруг придется сломя голову убегать в укрытие. И это, надеюсь, единственная причина по которой люди в комментариях обратили на них внимание",

"Ну можно и шорты надеть!".

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