Звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко обратилась к миру из-под Бахмута. Видео звезда опубликовала в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.
"Слава Украине! На этом видео запечатлены разрушительные последствия под Бахмутом Донецкой области. Он наглядно демонстрирует душераздирающие последствия управляемой бомбы России. Украине срочно нужны истребители #F16 для защиты наших жизней и защиты нашего суверенитета! Каждый божий день, каждую ночь и каждое мгновение отважные украинцы продолжают бороться за свою свободу", - заявила звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко:
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"Руслана, вы невероятно даренный Богом дар для нашей Украины",
"Серьезно? Загар вероятно от снарядов?",
"Спасибо безгранично, Руслана! Очень Вас просим беречь себя на участках вооруженной опасности, и даже в сильную жару одевать удобные брюки, которые оградят вас от незначительных, но ненужных травм, если вдруг придется сломя голову убегать в укрытие. И это, надеюсь, единственная причина по которой люди в комментариях обратили на них внимание",
"Ну можно и шорты надеть!".
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