Звезда "Танців з зірками" Илона Гвоздева рассказала, какие проблемы у дочери из-за войны. Звезда поделилась в Инстаграм, где рассказывает о своем творчестве и личном.

"Смотрю эти фото и слезы на глазах наворачиваются. После последней громкой ночи в Киеве моя дочь снова стала бояться всего, услышав тревогу, бежит впереди меня прятаться в укрытие, руки и голос дрожит и мое сердце просто кроется от бессилия. Ночью живем как кроты, а днем стараемся наверстать жизнь и успеть быть счастливыми в этот день! Будто спешим жить, потому что завтра может не наступить! Я уже придумывала все: игры, вкусности, отвлекающие беседы, маленькие путешествия, подарки и, к сожалению, наши дети навсегда теперь будут детьми viynu!", - написала звезда "Танців з зірками" Илона Гвоздева в публикации.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии звезде "Танців з зірками" Илоне Гвоздевой:

"Держитесь.....мы вернулись домой и я не знаю как себя спокойно держать",

"Моя слава Богу спит и ничего не слышит. Страшно что не скрываемся, но хоть психика здорова((",

"Мой ребенок уже год не слышит сирен и до сих пор скрывается от звука вертолета, его треплет от звука проезжающей мимо скорой и он прячется от звуков сирен. Я до сих пор не понимаю, как с этим справиться, к сожалению. И низкий поклон всем мамам, которые находят совет детям, которые до сих пор продолжают слышать и видеть своими глазами этот ужас".

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