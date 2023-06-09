Украинская танцовщица Илона Гвоздева "Танців зі зірками" решила поднять настроение фанатам. Звезда опубликовала видео с дочерью в ТикТок, но нарвалась на критику от украинцев.

"Вы уже изучили новый тренд?", - написала Илона Гвоздева "Танців зі зірками" под видео.

"Танцы именно это в такое время", - написал фанат, имея в виду трагедию в Херсоне.

"Пока вы пишете всякую гадость, мы с моей организацией собрали уже более 140.000 тыс. грн и направили на помощь в Новую Каховку. И Да, теперь танцую", - ответила Илона Гвоздева "Танців зі зірками".

Популярные статьи сейчас

"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения

"Месть природы": российский город затопило, улицы превращаются в бурные реки

Сильный взрыв сотряс Днепр: окна вылетели на середину улицы

Наступление закончилось разгромом: новые данные, на каких направлениях сейчас идут самые тяжелые бои

Россияне выиграли от подрыва Каховской ГЭС, планы ВСУ обрушились: "Украинские войска не могут теперь..."
Показать еще

Другие украинцы тоже оказались не все в восторге от новой публикации Илоны Гвоздевой "Танців зі зірками":

"Нет, мы думаем как помочь людям из Херсона",

"Если вы собрали средства то это не значит, что все кончилось и можно танцевать. Все люди помогают. Кто чем может",

"Крутой танец, в Херсон приедете станцевать?",

"Люди хвалиться ядом, у всех горе, ну я же не буду сидеть в четырех стенах детьми не играть с ними не гулять. Поэтому не плюйтесь ядом",

"Когда вся Украина плачет",

"Такая зайка хороша! Это будет покорять все мужские сердца".

@ilonagvozdeva

Ви вже вивчили новий тренд? Доречі, якщо хочете такі самі шорти і топ як в мене, вам сюди 👉@GymBeam #спробуй #україна #донька #танці #dance #dancechallenge #тренд

♬ Bounce When She Walk - Ohboyprince

Последние новости Украины:

Напомним, Гвоздева из "Танців з зіркками" жестко отреагировала на новый налог для волонтеров

А еще Politeka писала, что Гвоздева из "Танці з зірками" разразилась гневом после страшной ночи

Также Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танців з зірками" похвасталась талантом дочери, украинцы предупредили