Украинская танцовщица Илона Гвоздева "Танців зі зірками" решила поднять настроение фанатам. Звезда опубликовала видео с дочерью в ТикТок, но нарвалась на критику от украинцев.
"Вы уже изучили новый тренд?", - написала Илона Гвоздева "Танців зі зірками" под видео.
"Танцы именно это в такое время", - написал фанат, имея в виду трагедию в Херсоне.
"Пока вы пишете всякую гадость, мы с моей организацией собрали уже более 140.000 тыс. грн и направили на помощь в Новую Каховку. И Да, теперь танцую", - ответила Илона Гвоздева "Танців зі зірками".
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Другие украинцы тоже оказались не все в восторге от новой публикации Илоны Гвоздевой "Танців зі зірками":
"Нет, мы думаем как помочь людям из Херсона",
"Если вы собрали средства то это не значит, что все кончилось и можно танцевать. Все люди помогают. Кто чем может",
"Крутой танец, в Херсон приедете станцевать?",
"Люди хвалиться ядом, у всех горе, ну я же не буду сидеть в четырех стенах детьми не играть с ними не гулять. Поэтому не плюйтесь ядом",
"Когда вся Украина плачет",
"Такая зайка хороша! Это будет покорять все мужские сердца".
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