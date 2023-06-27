Очередной спор вспыхнул из-за имени четвертого тренера «Голоса страны-13» .

Напомним, создатели шоу все еще держат его в секрете, запрашивая зрителей, кого они видят в тренерском кресле.

Конечно, прийти к согласию не удалось, мнения разошлись и некоторые зрители даже рассорились между собой. Так, кто-то хочет видеть Олю Полякову, мол, она любой проект превращает в праздник. Другие категорически против певицы: «Зачем это днище? Она умеет только кричать и даже не петь» .

«К вашему сведению, Оля оперная певица», «Нужны продюсеры и люди, умеющие петь в разных стилях, к сожалению Полякова если говорить о грамотности этого шоу, не должна занять 4-е кресло» .

Многие зрители традиционно потребовали видеть в качестве четвертого тренера «Голоса країни-13» свою любимицу – Тину Кароль.

Мол, без Тины не будет «Голоса».

Напомним, на сегодняшний день уже известно, что тренерами «Голоса страны-13» стали Артем Пивоваров, Юлия Санина и продюсер Иван Клименко.

«Этот сезон главного вокального шоу страны обещает быть по-настоящему особенным. Имена трех тренеров уже известно, но одно легендарное красное кресло до сих пор ждет своего звездного тренера», - держат интригу создатели «Голоса страны-13».

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