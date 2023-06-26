Популярна фітнес-тренерка, експертка шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська пояснила, чому в деяких людей не виходить схуднути.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марина Боржемська зі "Зважені та щасливі" розглянула 5 найпоширеніших помилок, які не дають досягти результату в процесі втрати зайвої ваги.

Перша можлива причина — ви дуже жорстко обмежуєте своє харчування.

"Через страх переборщити з калоріями надаєте перевагу недоїданню? Цей шлях має всі шанси нашкодити здоровʼю. Обравши такого роду обмеження, існують великі шанси зривів. І тоді виникає бажання їсти ще більше. Організм у стресі накопичує зайві калорії у вигляді жиру. Балансуйте харчування, їжте регулярно та повноцінно", — пише зірка "Зважені та щасливі" Боржемська.

По-друге, не можна сидіти на різноманітних дієтах. Тренерка наголосила, що навіть якщо ви бачите позитивний результат у схудненні, дотримуючись сурової дієти, після її закінчення є велика вірогідність повернення втраченої ваги, адже, скоріш за все, харчування знов стане таким самим, як було раніше.

"Їсте до 18:00, а після - зовсім нічого не вживаєте. При цьому лягаєте спати дуже пізно. Як я вже акцентувала, справа в тому, яким є ваше харчування, а не в які години. Якщо насолоджуватись щодня бургерами та чіпсами в першій половині дня, а потім нічого не їсти, результату не буде. Всі прийоми їжі мають бути корисними та збалансованими, а останній - можна запланувати за 2-3 години до сну", — пояснює Марина Боржемська зі "Зважені та щасливі".

Також серйозною перешкодою під час схуднення є недосипання та постійний стрес.

"І хоч в сьогоднішніх реаліях уникати стресу та повноцінно спати - надскладне завдання, ви маєте знаходити час для відпочинку, коли нема повітряних тривог. Аби швидше заснути, частіше провітрюйте кімнату, обмежте користування гаджетами хоча б за півгодини до відпочинку, старайтесь бути фізично активними протягом дня", — радить тренерка "Зважені та щасливі" Боржемська.

Ще одна можлива проблема — відсутність спорту. За словами Марини Боржемської зі "Зважені та щасливі", хоч результат схуднення здебільшого залежить від харчування, регулярні фізичні навантаження мають бути присутніми у вашому житті.

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