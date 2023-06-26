Популярний український дизайнер Андре Тан зробив добірку базових предметів гардеробу, які ніколи не вийдуть з моди.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Андре Тан показав українкам п'ять речей, які будуть актуальними завжди (щоб подивитися фото, проскрольте новину вниз).

1. Класичний піджак. За словами дизайнера, ця річ давно вийшла за межі ділового стилю. Його можна одягати як на роботу, так і на будь-яку урочисту подію або просто прогулянку. З піджаком образ завжди виглядає стильним, навіть якщо ви вдягнете його зі звичайними джинсами та футболкою.

Другий базовий елемент гардеробу — тільник.

"Тільники стали модними в минулому столітті за ініціативою самої Коко Шанель і залишаються актуальними до сьогодні. З ними можна створити безліч класних образів: спортивні, романтичні, кежуал, ділові. Рукав тільника може бути як коротким, так і довгим, тому її можна носити в будь-яку погоду і створювати ще більше цікавих образів", — радить Андре Тан.

Сорочка, за словами Андре Тана, — найуніверсальніша річ в гардеробі. Її можна носити не тільки як самостійну річ, але й як верхній шар, а під неї можна надягати футболку, водолазку або навіть сукню. З сорочкою можна створити безліч стильних образів на будь-яку подію.

Маленька чорна сукня — це класика і завжди виграшний варіант.

"Маленька чорна сукня повинна мати своє місце в гардеробі кожної! Про це сказала Коко Шанель, і про це кажу вам я. З того часу, як би не змінювалися тренди, чорна сукня завжди з нами і допомагає в різних життєвих ситуаціях. Ця річ ніколи не вийде з моди", — наголосив Андре Тан.

Ще одна обов'язкова в гардеробі річ — прямі джинси. Вони, за словами дизайнера дорого виглядають і бездоганно вписуються в будь-який образ.

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