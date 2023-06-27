Певицу Тину Кароль одобрили на должность члена жюри международной награды Grammy. Об этом сообщила сама звезда в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Для меня большая честь и благодарность за то, что меня приняли в музыкальную семью GRAMMY в качестве члена с правом голоса", - написала Тина Кароль в своем Инстаграм.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии в публикации Тины Кароль:

"Это просто невероятно, очень круто",

"Экскьюзми мисс Тина, я в шоке, а что так можно было? Go girl",

"Моя гордость!! Горжусь!! Лучшая из всех времен и народов Тина!!!",

"Поздравляю солнышко!! Теной. Вы были.,есть и будете всегда "гордостью и дочерью нашей Украины",

"Тина очень мощно заявила о себе на мировом уровне".

Стоит отметить, Тина Кароль - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Тина Кароль и об Инстаграм, где недавно рассказала о встрече с Папой Римским.

"Его Святейшеству Папе Франциску сегодня мною был передан оригинал дневника мальчика Егора из Мариуполя, в котором нет детских мечтаний, потому что мечта выжить, о которой он пишет, не может считаться детской", - написала Кароль.

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