Популярная украинская певица Тина Кароль, которая активно выступает за границей в поддержку Украины, решила высказаться о своей работе в данный момент, но получили много критики. Как известно, артистка довольно активно ведет социальные сети и говорит о своем творчестве.

В этот раз Кароль решила показать, как и над чем трудится в последние дни. Однако замечание самой исполнительницы с упоминанием фронта оценили далеко не все. Части украинцев показалось неуместным называть какую-либо работу, приписывая ей понятие "фронт".

«Культурный фронт. Спасибо тебе, dianewarren, за искреннее сердце и твою неуклонную поддержку Украины! Благодарю всех, кто прилагает усилия для создания нашего манифеста» - написала Кароль.

В сети же отреагировали по-своему:

«Фронт только один. Военные не поддерживают такое понятие. Подберите синонимы, следите за ситуацией; Душнила; Ого приказ прямо;

Хорошо, что хоть не написали - шагом марш выполнять; уроком марш с уважением относиться к военным на фронте; Ну ведь колготки ВСУ уже не продают! Спасибо, потому что я без вас вообще не знала, что делать; Хорошая чёрная охрана!)».

Тем временем в фан-аккаунте Тины Кароль опубликовали ее снимок с отцом, это редкое фото приурочено ко Дню отца, который отмечается 16 июня.

На фотографии Тина Кароль нежно обнимает своего статного седовласого отца и мило улыбается. Перед камерой Тина Кароль появилась в скромном темном наряде, ее волосы выпрямлены и распущены, а на лице минимум макияжа, только глаза горят.

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