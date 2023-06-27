Звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко поделилась фото из Каховской ГЭС. Звезда также рассказала о результатах подрыва плотины в своем Инстаграм.

"Как выглядела когда-то и как выглядит сейчас выглядит разрушенная Каховская ГЭС. Через три недели после взрыва вода от остатков дамбы отступила. Огромная беда, которую орки принесли на нашу землю, к сожалению, не отступила вместе с большой водой. Нелюди в бешеной ненависти и обреченности пытаются уничтожить нашу землю, используя те силы, которые призваны дарить нам жизнь и светлую энергию. Взбудораженная вода унесла в море смерть, боль, болезни, сокрушенные жизни и мечты. И оставила после себя смерть, боль, болезни, сокрушенные жизни и мечты. Это все, что нужно знать о мордоре, пересекшем границы нашего мира", - рассказала звезда.

Стоит отметить, Каховскую ГЭС россияне подорвали шестого июня 2023 года. В результате этого было опустошенно Каховское водохранилище. Водой были затоплены и подтоплены десятки населенных пунктов в Херсонской области, которые находились ниже по течению. Из-за этого погибли десятки людей и животных и был нанесен невосполнимый ущерб экологии в регионе.

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