Украинский певец и защитник Коля Серьга рассказал о Светлане Лободе, Потапе и других звездах. Знаменитость записал свое обращение и опубликовал его в Инстаграм, где делится всем интересным.

"Культурный деятель несет ответственность за все, что говорит или не говорит. И ответственность прямо пропорциональная размеру аудитории культурного деятеля. Проблема нашего шоу-бизнеса в том, что ему не хватает правды. Какая бы она ни была. Когда Макс Барских поет "Мамо, не плач, я вернусь", - чувство, что его мама очень сильно переживает. Когда Макс на гастролях, но он обязательно вернется. У него команда профессионалов и они внимательно просчитывают всю логистику. Если бы Монатик или Потап вышел и честно сказал: "Я испугался, пока была опасность - я уехал за границу. Мне страшно и я не могу быть примером для своей аудитории. Я не могу справиться с этой ответственностью, я хочу научится смелости поступков и буду делать это вместе с вами". Это вызвало бы уважение", - сказал Серьга об украинских артистах.

Не забыл артист рассказать и о Светлане Лободе, которая сейчас пытается помогать Украине.

"Если бы Лобода вышла и сказала: "Я понимаю, что все эти годы видела только себя, обращала внимание только на себя, на свою карьеру и ориентировалась только на тех, кто восхищался мной. Сейчас я понимаю, что ошибалась, но ошибалась не только в том, что работала с Россией, а и в том, что не видела за своим отображением людей". Сейчас Лобода не работает с Россией, но и не видит людей, не слышит людей. Считает, что ее должны слушать, потому что ее должны слушать. Потому что у нее есть хиты, потому что она профессионально поет, потому что она вернулась должны слушать. У людей нет выбора и своей мысли", - добавил Серьга, критикуя Лободу, которая посчитала, что люди с плакатами против нее - проплаченные.

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