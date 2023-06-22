Известная украинская стендап-комик и блогерша Лера Мандзюк, которая в свое время прославилась в программе "Рассмеши комика", а затем стала звездой "Женского квартала", где выступала со стендапом, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. В этот раз стендаперша удивила публику серией видео, на которых показала пародию на нашумевшее интервью Насти Каменских.

Как известно, на днях вышло интервью известной певицы Насти Каменских, которое вызвало бурную реакцию украинцев. Поклонники артистки разделилась на два лагеря – одни поддержали Настю, а другие не поверили в ее искренность.

Стендаперша решила слегка потролить Настю Каменских и сняла три ролика, в которых спародировала ее манеру говорить и вести себя в этом нашумевшем интервью. Также Лера Мандзюк надела темный наряд – широкие штаны и узкую водолазку, а также дополнила образ кудрявым длинноволосым париком.

Но и здесь не обошлось без неоднозначности, часть пользователей посмеялись с пародии Мандзюк, а другие осудили ее за такой юмор во время войны:

"Просто плачу. Думала, мне показалось, вот какое-то эмоционально пустое интервью, даже не дослушала до конца".

"Я не смотрела интервью с Настюхой, но достаточно посмотреть Вашу первую часть и все становится понятно. Вы постоянно совершенствуетесь".

"Лера, вы топ! Ждем еще пародии на Алхим и Тищенко блондинку".

"Вот так тоже нужно показывать и делать пародии на таких псевдопатриотов как Каменских, и показывать их лживое лицо с другой стороны".

"Я даже не знаю, смеяться над пародией или плакать над оригиналом".

"Люди, очнитесь. Нет больше кого слушать? Беда в стране, а тут село смешит людей".

"Больше похоже не на пародию, а на попытку поднять свою самостоимость за счет других".

"Я отписываюсь со всех страниц. Это подло".

"Может, она и не идеальный человек, но вы показали себя с плохой стороны".

"Здесь такой срач, а я даже не в курсе в чем идея".

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