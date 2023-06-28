Певица Оля Полякова поделилась тяжелыми моментами своей жизни, происходившими в хаотичные 90-е годы. Она рассказала об этом в последнем выпуске шоу "Взрослые девочки", которое она ведет вместе с Машей Ефросининой.

Оля Полякова выросла в городе Винница и провела там свою юность. В то время, когда городом правили бандиты, она столкнулась с трудностями, связанными с преступностью.

Полякова рассказала, что несколько раз пытались над ней надругаться и вывозили ее за город для этого цели. Она описала свой ужасный опыт, когда ей удалось договориться о своем освобождении. По словам артистки, подобные случаи были не редкостью. Однажды она даже сумела убедить одного из нападавших привезти ее домой, сказав ему, чтобы он представил, что такое может произойти с его собственной дочерью.

Оля Полякова также рассказала, что ей помогало уклончивое общение с бандитами и использование психологических методов в переговорах. Она умела договариваться с ними и делала вид, будто она еще девственница, что было правдой, так как ей было всего 16 лет.

"Меня и правда однажды вывозили в лес. И я договорилась, чтобы меня отпустили. Но я помню эту дорогу назад... Это был ужас. Почему вывозили" - делится Полякова во время эмоционального обращения.

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