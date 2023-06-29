Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и то, что происходит в россии. Так, в этот раз Юрий Великий опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором спародировал пресс-конференцию Пригожина после неудачной попытки военного мятежа в России.

Так, в новом видео Юрий Великий поразительно вжился в роль – он повторил и наряд, и мимику, и внешность главаря ЧВК "Вагнера", да так, что просто не отличить. А текст, который он говорит, как всегда отлично передает реальность происходящего в РФ.

В подписи к публикации на ютуб Юрий Великий написал: "Россия еще не была так близка к госперевороту, который не произошел только благодаря двум ожесточенным ..икунам, один из которых испугался и не дошел до Москвы, а другой, испугался еще больше и свалил с нее. А благодаря вмешательству "усатого супергероя" все это удалось преподнести как очередную внутреннюю "победу". В результате Путин в Москве, Пригожин в Минске. И вашему вниманию, оправдательная пресс-конференция Пригожина из Беларуси о том, что произошло на самом деле".

Пользователи тут же принялись комментировать новую пародию, которую сделал Юрий Великий:

"Да один ваш вид этого персонажа вызывает смех до боли в животе. Мимика, разговор – это настоящее искусство. Спасибо за непростой титанический труд".

"Это тот случай, когда пересмеять жизнь невозможно. Танк, застрявший в воротах цирка – божественная шутка самого провидения".

"Блестяще! Талант во всем – и в исполнении, и в тексте пародии!".

"Юра такой симпатичный, я представляю какая у него была крепатура лица после съемок! Изобразить пригожина – это не только талант, но и тяжелый физический труд. Браво!".

"Супер! Пародия прикольная, не грубая, не хамская, не злобная, а прикольная!".

"Россия обделалась лёгким испугом", как и танк в воротах цирка. Юрий, Вы гений нашего времени".

"И у нас тоже еще осталось немного живых людей". Насколько точное попадание в образ! И главное, нет гарантии, что Пригожин сам так не рассуждает".

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Как сообщала Politeka, "Про Залужного не спрашивайте": Великий из "Квартал 95" спародировал встречу Путина с военкорами, видео.

Также Politeka писала, что Мини-сериал о "Жабе и Гадюке": Великий з "Квартал 95" поднял на смех конфликт Пригожина и Шойгу.