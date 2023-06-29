Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора, россияне ударили по городу ночью.
«По данным следствия, 29 июня около 1:00 ночи российские военные нанесли ракетный удар по г. Чугуев. По предварительной информации, тремя ракетами типа С-300, выпущенными из Белгородской области РФ», - сообщили в прокуратуре.
Две ракеты попали в центр Чугуева, еще одна — в пригороде.
В результате удара повреждены многоэтажки, магазины, автомобили.
В свою очередь глава Харьковской ОГА Олег Синегубов за минувшие сутки оккупанты в целом обстреляли прифронтовые и приграничные населенные пункты в Харьковском, Чугуевском, Изюмском и Купянском районах области.
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В результате обстрела из РСЗО "Ураган" села Куриловка Купянского района повреждены частные жилые дома, Поранение получила 70-летняя женщина.
В селе Волчанские Хутора Чугуевского района погибли трое гражданских мужчин – 45-ти, 48-ми и 57-ми лет.
В селе Колодязное Купянского района поврежден частный дом и хозяйственные постройки.
В результате обстрела села Зеленый Гай Изюмского района повреждено здание насосной станции.
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