Олег Винник обратился к украинцам в связи с отмененными концертами. Свой пост звезда опубликовал в Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Уважаемые дамы и господа! В связи с отменой концертных мероприятий средства за билеты на концерты Олега Винника вы можете вернуть по месту покупки: в кассах или на онлайн ресурсах билетных операторов", - объявили на страничке Олега Винника.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии под публикацией Олега Винника:

"Вы год не перепутали?",

"А что произошло, почему Олега Винника так давно не было?",

"неужели вернулся горе- певец?",

"Это подтверждение того, что Винник был болен в то время и концерты отменялись( это мое мнение)",

"Жалею, что мечта попасть на концерт так и не сбылась через два года…( Однако сейчас нужно настроить свои мысли на скорейшую победу. Олег, желаю только добра, здоровья и выносливости. Это самое главное сейчас".

Стоит отметить, Олег Винник - известный украинский певец. Звезда с начала полномасштабного вторжения не выходил на связь, а недавно появилось интервью, где он рассказал о своей болезни, из-за которой публично не выходил на связь.

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