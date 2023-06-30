Певица Оля Полякова накинулась на Бейонсе после ее концерта в Варшаве.

Певица Оля Полякова прокомментировала концерт Бейонсе в Варшаве. Звезда поделилась своей реакцией в Инстаграм, где делится всем интересным.

"Боже, это же мой конь, а я думаю, куда он из гаража пропал", - написала на первом сторис Оля Полякова.

"И в плаще я летала в королеве ночи. А говорите, они нас не смотрят. Подглядывают", - продолжила Оля Полякова в новом сторис.

"Ольга Полякова побывала на концерте Бейонсе в Варшаве. И что вы думаете? Выяснилось, что эта американская бука скопила часть шоу у нашей Королевы ночи. Но, Бейонсе, верни коня!", - прокомментировал реакцию Оли Поляковой телеграм-канал "Культурная прачечная".

Стоит отметить, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Оля Полякова и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А недавно звезда осудила подрыв Каховской ГЭС на Херсонщине.

"Это катастрофа! Эти твари не перед чем не остановится и ничем не брезгуют,,, это уже понятно! Но мы все должны приобщиться! Помогайте людям, животным чем можете, кто конкретными действиями, кто донатами, кто продуктами и медикаментами! Родненькие сплотимся! Помогаем друг другу!!!! Господи спаси нас! Держимся!", - написала звезда в публикации.

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