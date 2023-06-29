Известная певица Оля Полякова призналась, как тяжело ей было после того, как ее избили из-за неудачных отношений.

Популярная украинская певица Оля Полякова рассказала об этом в последнем выпуске шоу "Взрослые девочки", которое она ведет вместе с Машей Ефросининой, о несамых лучших воспоминаниях из 90-х. По словам артистки, это был и правда ужасный и сложный период.

Оля Полякова раскрыла, что в прошлом у нее была способность использовать свою убедительность и хорошую речь, чтобы убежать от бандитов, которые часто преследовали ее.

По ее словам, в 90-е годы, когда она жила в Виннице, всегда находились люди, которые навязывались ей. Они были наглыми и постоянно требовали что-то от нее.

"В той Виннице всегда кто-то приставал ко мне. Все эти брателики, они всегда чего-то хотели и очень настойчиво надоедали" - делится Полякова.

Однажды, когда она начала встречаться с одним из таких людей и позже решила расстаться, он привел своих друзей. Они подожгли ее квартиру и избили ее, в результате чего она провела три месяца в больнице. Она описывает тот период как ужасную реальность беззакония и безнаказанности.

Сейчас Полякова может говорить об этом спокойно, но без улыбки, осознавая, что это был тяжелый и страшный период в ее жизни.

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