Известная украинская актриса Ольга Сумская показала тяжелые кадры после произошедшего в Краматорске. Как известно, оккупанты в очередной раз ударили по мирным гражданам, в этот раз они ударили по кафе в Краматорске, в результате чего погибли 12 человек.
«Краматорск …Преступники и убийцы бьют по мирным жителям… Страшнее всего осознавать, что именно житель Краматорска направил ракеты на своих земляков… А сколько еще таких подонков носит земля…
Сколько раз мы с коллегами сидели в этом уютном кафе, останавливались во время гастролей в отеле… Боль и страшная ярость… Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших… 36 часов. Всего в результате атаки погибли 12 человек, в том числе 3 ребенка. Ранения получили 60 человек, в том числе 8-месячный младенец!» - обратилась Ольга Сумская к аудитории.
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«Желаю, чтобы каждый россиянин, поддерживающий эту войну или молчащий, почувствовал на себе все ее ужасы!; Какой ужас, не передать словами; А потому жителю Краматорска нужно дать пожизненное заключение;
И они на федеральном канале, говорят, что гордятся этим ударом...они неизлечимо больны...; Давно пора во время военного положения ограничить деятельность заведений, где скапливается много людей».
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