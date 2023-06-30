Оккупантов, которые недавно жаловались на большие потери в своей роте, отсутствие еды и денег, настигла кара от ВСУ.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили сами украинские защитники.

«Российские солдаты подразделения «шторм» 34-й штурмовой бригады жаловались на условия проживания. Так что мы их немного улучшили. На видео горящие апартаменты оккупантов. Работаем дальше», - прокомментировали огненные кадры воины 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

На видео можно увидеть, что здание, в котором размещались оккупанты, охвачено пламенем.

Напомним, ранее в Сети появилось видеообращение оккупантов из подразделения «Шторм». Точнее говоря, тех, кому удалось уцелеть после боев с ВСУ.

От 150 российских захватчиков к моменту записи видео осталось около 20.

Оккупанты жаловались на отсутствие боеприпасов, еды и зарплаты, а также отказывались дальше выполнять боевые задачи, потому что их «просто обнуляют».

Кроме того, российские «пацаны» говорили, что если кто-то из тех, кто присутствует на видео, погибнет – это будет означать, что это произошло не на поле боя.

«Если кто-то из тех, кто здесь погибнет, они погибли не на передке, а их просто обнулили. Его просто застрелили свои», - говорил недовольный жизнью оккупант, пришедший на украинскую землю убивать.

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Также сообщалось, что оккупанты бомбят село, из которого их недавно выгнали.

Кроме того, Politeka.net писала об ужасном взрыве на Харьковщине, пострадал ребенок.

Напомним также, что минувшей ночью россияне били по Украине не только ракетами.