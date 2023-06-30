Так, обломки одного из сбитых беспилотников упали в Николаеве, пишет Politeka.net со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича.
По его словам, повреждения получили жилой дом, забор, дорожное покрытие, газовая сеть.
«В доме в момент попадания обломков находились пять человек, среди них - два ребенка», - сообщил мэр Николаева.
К счастью, обошлось без травмированных и пострадавших.
Подача газа в поврежденный дом временно прекращена. Специалисты АО "Николаевгаз" работают на месте.
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Напомним, ранее стало известно, что ночью 30 июня российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления.
Россияне нанесли удары 13 дронами-камикадзе иранского производства «Shahed-136/131» с восточного побережья Азовского моря (Приморско – Ахтарск) и 4 зенитными управляемыми ракетами с ЗРК С-300.
«Атакованы военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области», - сообщали в Воздушных Силазах ВСУ.
Украинским защитникам удалось уничтожить 10 из 13 ударных дронов «Shahed-136/131».
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Также сообщалось об ужасном взрыве в Харьковской области, пострадал ребенок.
Кроме того, Politeka.net писала, что увеличивается риск взрыва на Запорожской АЭС – что заметила украинская разведка.
Также напомним, что оккупанты уничтожают населенный пункт, из которого недавно их выгнали.