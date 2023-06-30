Стали известны последствия ночной атаки, в ходе которой оккупанты били по Украине ракетами и «шахедами».

Так, обломки одного из сбитых беспилотников упали в Николаеве, пишет Politeka.net со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича.

По его словам, повреждения получили жилой дом, забор, дорожное покрытие, газовая сеть.

«В доме в момент попадания обломков находились пять человек, среди них - два ребенка», - сообщил мэр Николаева.

К счастью, обошлось без травмированных и пострадавших.

Подача газа в поврежденный дом временно прекращена. Специалисты АО "Николаевгаз" работают на месте.

Напомним, ранее стало известно, что ночью 30 июня российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления.

Россияне нанесли удары 13 дронами-камикадзе иранского производства «Shahed-136/131» с восточного побережья Азовского моря (Приморско – Ахтарск) и 4 зенитными управляемыми ракетами с ЗРК С-300.

«Атакованы военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области», - сообщали в Воздушных Силазах ВСУ.

Украинским защитникам удалось уничтожить 10 из 13 ударных дронов «Shahed-136/131».

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Также сообщалось об ужасном взрыве в Харьковской области, пострадал ребенок.

Кроме того, Politeka.net писала, что увеличивается риск взрыва на Запорожской АЭС – что заметила украинская разведка.

Также напомним, что оккупанты уничтожают населенный пункт, из которого недавно их выгнали.