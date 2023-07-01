Популярная украинская актриса, Заслуженная артистка Украины Ирма Витовская считает, что украинцам нужно готовится к личной "мобилизации", и не утешать себя, что очень быстро все это закончится. По словам звезды, война еще будет продолжаться, и каждый должен спросить себя, а что он будет делать в момент Х.

Своими мыслями по поводу войны Ирма Витовская поделилась на шоу Жени Яновича "20:23".

По словам актрисы, она не питается добавить негатива в итак тревожное время, однако, украинцам не стоит расслабляться, потому что война еще будет продолжаться долгое время.

"Мы обязательно победим, но надо понимать, что оно может быть не так, как бы нам хотелось, быстро. Я сейчас не добавляю негатива и скепсиса, я точно знаю, что правда за нами, и победа будет наша, но может быть, что это не будет так как нам кажется быстро. Вообще нельзя прятать голову в песок, а уже сейчас думать, а в случае этого момента, а что я могу делать в моем возрасте, с моими возможностями физическими", - говорит Ирма Витовская.

По словам актрисы, каждый украинец должен быть готов, что может наступить момент, когда нужно будет действовать. И надо быть готовым, спросить себя: "Что я умею делать?", развивать свои навыки. Ирма Витовская также призвала украинцев пройти курсы по медицине и научится помогать людям в критической ситуации.

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