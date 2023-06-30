Співачка Оля Полякова накинулася на Бейонсі після її концерту у Варшаві.

Співачка Оля Полякова прокоментувала концерт Бейонсе у Варшаві. Зірка поділилася своєю реакцією в Інстаграмі, де ділиться всім цікавим.

"Боже, це ж мій кінь, а я думаю, куди він з гаража зник", - написала на першому сторіс Оля Полякова.

"І у плащі я літала в королеві ночі. А кажіть, вони нас не дивляться. Підглядають", - продовжила Оля Полякова у новому сторісі.

"Ольга Полякова побувала на концерті Бейонсе у Варшаві. І що ви думаєте? З'ясувалося, що ця американська бука нагромадила частину шоу у нашої Королеви ночі. Але, Бейонсе, поверни коня!", - прокоментував реакцію Олі Полякової телеграм-канал "Культурна пральня" .

Варто зазначити, Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Оля Полякова і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А нещодавно зірка засудила підрив Каховської ГЕС на Херсонщині.

"Це катастрофа! Ці тварюки не перед чим не зупиниться і нічим не гидують,,, це вже зрозуміло! Але ми всі повинні долучитися! Допомагайте людям, тваринам чим можете, хто конкретними діями, хто донатами, хто продуктами та медикаментами! Ріденькі згуртуємось!" Допомагаємо один одному!!!! Господи врятуй нас! Тримаємося!", - написала зірка у публікації.

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