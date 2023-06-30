Телеведущий Юрий Горбунов поделился кадрами с концерта с Дзидзьо и Александром Пономаревым.

Телеведущий Юрий Горбунов рассказал, как провел с другими звездами концерт для пограничников. Звезда поделился фотографиями в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Имели честь дать концерт для одного из отрядов наших пограничников! Спасибо вам, наши Защитники, за то, что защищаете нашу землю и держите границу на замке!! Слава нашим пограничникам! Слава Украине!!", - написал Юрий Горбунов, показав фотографии с Дзидзьо и Александром Пономаревым.

Фанаты, включая Виктора Павлика, Дзидзьо и Олю Цибульскую, поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Что-то Дзидзьо уже не тот",

"Огонь".

Стоит отметить, звездное трио еще с начала полномасштабного вторжения записали несколько патриотических песен, которые стали хитами. А недавно звезды решили поздравить столицу Украины Киев с днем города. Как можно заметить, артисты ехали в тур с концертами, поэтому находились в автобусе, но смогли передать музыкальный привет.

"По дороге из Киева во Львов, поздравляем нашу столицу. C Днем рождения!!!", - написал Дзидзьо, который опубликовал видео с Александром Пономаревым и Юрием Горбуновым.

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