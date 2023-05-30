Популярный украинский телеведущий и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов, который работает в "Сніданку з 1+1" и ездит с благотворительными выступлениями с Дзидзьо и Пономаревым, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил фото и видео с очередного благотворительного мероприятия и рассказал, сколько средств удалось собрать.

На новых фото и видео Юрий Горбунов показал, как они со звездными коллегами Дзидзьо и Александром Пономаревым выступали на благотворительном ужине-аукционе. Судя по кадрам, артисты были при полном параде – на них стильные костюмы с рубашками и жилетками. И некоторых пользователей это почему-то возмутило.

В подписи к публикации Горбунов рассказал: "Львов! Вы невероятны! Благодаря вам, дорогие гости Благотворительного ужина-аукциона, мы собрали 2 млн. 830 тыс. 525 грн. Все средства будут направлены на закупку дронов для Львовской 125-й отдельной бригады Сил территориальной обороны, а также на реабилитацию пострадавших в результате полномасштабного вторжения детей. Средства, которые собирали в шляпу, передадим на пошив формы для женщин, служащих в рядах ВСУ! Держим культурный фронт: дальше нас ждут Винница, Черкассы, Полтава, Кропивницкий, Харьков! Всё для победы! Слава Украине!".

Пользователи тут же начали комментировать новую публикацию Горбунова:

"Русский корабль иди нах*й! И не надо стесняться!".

"Браво! Вы невероятные. Слава Украине!".

"Какие ребята, вы молодцы!".

"А вы может будьте без костюмчиков, вы же не в Голливуде. А в Украине, где обстреливают народ".

"Красивый костюм".

"Благодарим!".

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