Певец Олег Винник во второй части интервью после возвращения рассказал, будет ли переводить свои русскоязычные хиты на украинский. Об этом он сообщил в интервью "КПР".

"Точно знаю, что переводить я не буду свои песни, которые были на русском языке написаны до войны. Суперхиты, те мои суперхиты, которые были на русском языке, я никогда в жизни не буду переводить на украинский язык. Это не нужно, нужно идти дальше", - рассказал Олег Винник.

Также певец признался, будет ли он их исполнять на сцене. Как отметил певец, он не будет ни до окончания войны, ни после войны исполнять на русском языке песни со сцены.

"Как можно сказать, что я не пою на русском языке до победы? А что такое до победы, а потом мы можем петь на русском языке? Сначала нужно научиться разговаривать на своем языке, на украинском языке, а потом уже говорить, что до победы или после победы. Хорошо, тогда будет просьба к людям, а спой после победы на китайском языке. Есть там запрет закона, но ты должен сам понять, если бы я открыл рот на сцене на русском языке, я бы сам себя просто обплевал бы", - рассказал Олег Винник.

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