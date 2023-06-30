Олег Винник рассказал, обиделся ли на Олю Полякову за то, что она рассказала о его диагнозе.

Певец Олег Винник рассказал, обиделся ли он на Олю Полякову, которая рассказала о его диагнозе. Звезда об этом рассказал в интервью на канале "КПР".

"Я с ней созванивался в начале войны и рассказывал об этом. И она четко понимает, что это и Слава богу, что она н говорит - что это. Потому что это не нужно. Это есть коллегиальность и это есть понимание. И Слава богу, что она еще остается тем человеком, который является достойной, которая знает, что говорить. Я присутствую здесь, ты сама знаешь, даже если моего телефона нету, каждый может ко мне достучаться", - рассказал Олег Винник.

Звезда признался, что не так много людей с ним созванивались за это время. Только ссылки бросали на свои работы в личные сообщения.

"Угу. Очень. С Олей мы созванивались, с Тиной я тоже созванивался. Никто мне не звонил, временами кидали эти ссылочки на какие-то видеоклипы. Я посмотрел, подумал, а что я должен ответить? Ну я пишу, молодец, спасибо", - сообщил Олег Винник.

Артист также рассказал, что с ним связывался Слава Демин где-то полгода назад. Он предлагал сделать интервью, но звезда отказался, так как на тот момент у него не позволяло сделать это здоровье.

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