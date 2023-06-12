Известная певица Надя Дорофеева, которая продолжает делиться в сети различными кадрами, поделилась довольно важной темой, связанной с ее творчеством.

«Все изменения начинаются внутри. Поначалу это такое далекое чувство. Оно очень тихое, ты просто его не трогаешь. Тебе страшно. Но ты знаешь, что где-то там есть твоя новая правда и твой новый путь. Ты живешь с ним. Он теперь всегда с тобой и ты потихоньку начинаешь движение в этом направлении. Тебя ведет твоя интуиция.

Тебя ведет она, и ты уже знаешь, что пути назад нет. И тут ты начинаешь задавать неудобные вопросы, ответы на которые могут быть очень болезненными. Эти ответы покажут тебе новый жизненный путь. Этот пассаж о моих прошлых 2 годах и о людях, которые менялись вместе со мной» - призналась Дорофеева.

Ранее Дорофеева призвала думать не только о себе, поскольку мир продолжает молчать.

Людей продолжают эвакуировать, разыскивают пострадавших и собирают средства на помощь животным.

«Как-то очень тяжело морально сегодня. Все эти видео разбивают сердце и пугают. Почему мир молчит?» - написала Дорофеева и опубликовала ролик с тонущим городом.

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