Украинский певец, лидер группы Yurcash и военнослужащий Юрий Юрченко пострадал не на передовой, а в тылу.

Юрий Юрченко на своей странице в Facebook сообщил, что сейчас проходит интенсивную терапию в стационаре после того, как почти потерял слух во время последнего благотворительного выступления.

"На благотворительном концерте в Киеве для «Стальных женщин Азова» почти полностью потерял слух (аж неудобно, что не на нуле, там и погромче бывало) Такой себе прикольчик для профессионального музыканта. Возможно переутомление, акубаротравма, последствия прошлых прилетов, хз…

Минусы: Все ближайшие концерты и важные поездки отменил. И шумит и гудит, трещит, как порванный динамик. От резкого пения птички полыхаю как от выстрела. Да и в тональность не попадаю 🙂", - пишет лидер Yurcash Юрко Юрченко.

Даже в такой ситуации Юрко Юрченко нашел плюс - теперь он не слышит русского языка: "Не слышу ересь, которую еще несут вокруг на мертвом языке ненавистного народа".

"Интенсивная терапия на стационаре, поэтому верю в положительный прогноз лечения и в наших крутых эскулапов, которые загнали меня сюда насильно и бережно вливают мне в уши и в вены "витаминки"!", - добавил Юрко Юрченко и попросил тех, кто имеет возможность, помочь ему финансово.

Добавим, после полномасштабного вторжения рф Юрко "Юркеш" Юрченко вступил в ряды ВСУ и воюет против российских захватчиков в добровольческом батальоне "ОДЧ Карпатская сечь". На войне кроме оружия носит с собой гитару – таким образом певец поднимает боевой дух бойцам.

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