Співак Олег Винник у другій частині інтерв'ю після повернення розповів, чи перекладатиме свої російськомовні хіти українською. Про це він повідомив в інтерв'ю КПР.

"Точно знаю, що перекладати я не буду свої пісні, які були російською мовою написані до війни. Суперхіти, ті мої суперхіти, які були російською мовою, я ніколи в житті не перекладатиму українською мовою. Це не потрібно, треба йти далі", - розповів Олег Вінник.

Також співак зізнався, чи виконуватиме він їх на сцені. Як зазначив співак, він не буде ні до закінчення війни, ні після війни виконувати російською пісні зі сцени.

"Як можна сказати, що я не співаю російською мовою до перемоги? А що таке до перемоги, а потім ми можемо співати російською мовою? Спочатку треба навчитися розмовляти своєю мовою, українською мовою, а потім уже говорити, що до перемоги або після перемоги. Добре, тоді буде прохання до людей, а заспівай після перемоги китайською мовою. Є там заборона закону, але ти повинен сам зрозуміти, якби я відкрив рот на сцені російською мовою, я б сам себе просто обплював" , – розповів Олег Вінник.

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